Пушилин: войска России взяли под контроль центр Соледара в ДНР
Лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил о переходе Соледара под контроль российских военных.
Временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин уведомляет, что российское войска установили единоличный контроль над центром города Соледар, расположенного в непосредственной близости от Артёмовска.
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что солдаты его подразделения находятся возле здания соледарской администрации и продолжают зачищать населённый пункт от украинских военных. При этом Пригожин призвал не верить слухам о массовом отступлении ВСУ из Соледара.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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