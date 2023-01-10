Пушилин: войска России взяли под контроль центр Соледара в ДНР

Лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил о переходе Соледара под контроль российских военных.

Временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин уведомляет, что российское войска установили единоличный контроль над центром города Соледар, расположенного в непосредственной близости от Артёмовска.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что солдаты его подразделения находятся возле здания соледарской администрации и продолжают зачищать населённый пункт от украинских военных. При этом Пригожин призвал не верить слухам о массовом отступлении ВСУ из Соледара.