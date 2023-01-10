Пушилин: армия России вернула центр Соледара под контроль ДНР
Денис Пушилин сообщил о возращении города Соледар под контроль войск РФ и Донецкой Народной республики.
Во вторник вечером ВРИО губернатора ДНР Денис Пушилин опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где сообщил, что российское военные вошли в центр города Соледар, установив над ним оперативный контроль.
По данным Пушилина, командиры ВСУ стремительно пытаются покинуть Соледар, однако российские военные отрезали все пути противника к отступлению.
Лидер подразделения "Wagner Group" Евгений Пригожин также призвал не верить распространившейся информации об отступлении украинских солдат из Соледара, отметив, что они до последнего пытались удерживать город.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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