CBS: в офисе Байдена нашли секретные данные разведки об Украине
Издание CBS утверждает, что на территории аналитического центра в Вашингтоне были обнаружены документы времён вице-президентства Джо Байдена.
10 января телеканал CBS опубликовал репортаж о том, что в аналитическом центре Вашингтона имени Джо Байдена нашли тайные документы американской разведки о положении дел в Великобритании, Иране и Украине. Известно, что документация была создана с 2013 по 2016 год, когда Байден занимал пост вице-президента Соединённых Штатов.
По данным CBS, адвокаты Джо Байдена первыми нашли вышеупомянутые документы, самостоятельно вернув бумаги в архив, однако в дальнейшем представители Минюста США потребовали обнародовать содержимое найденного.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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