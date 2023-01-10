CBS: в офисе Байдена нашли секретные данные разведки об Украине

Издание CBS утверждает, что на территории аналитического центра в Вашингтоне были обнаружены документы времён вице-президентства Джо Байдена.

10 января телеканал CBS опубликовал репортаж о том, что в аналитическом центре Вашингтона имени Джо Байдена нашли тайные документы американской разведки о положении дел в Великобритании, Иране и Украине. Известно, что документация была создана с 2013 по 2016 год, когда Байден занимал пост вице-президента Соединённых Штатов.

По данным CBS, адвокаты Джо Байдена первыми нашли вышеупомянутые документы, самостоятельно вернув бумаги в архив, однако в дальнейшем представители Минюста США потребовали обнародовать содержимое найденного.