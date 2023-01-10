В Еврокомиссии объяснили, почему Украина не может стать членом Евросоюза
2023-01-10 23:30
Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что до завершения боевых действий Украина не может стать членом Евросоюза.
По его словам, Украина должна выйти из этого конфликта победительницей, стать свободной и независимой.
Тиммерманс подчеркнул, что страна активно борется за это, и задача Евросоюза заключается в оказании ей поддержки.
Он также отметил, что возможное вступление в Евросоюз Украины сравнимо по значимости с расширением ЕС в 2004 году.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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