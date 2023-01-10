В Еврокомиссии объяснили, почему Украина не может стать членом Евросоюза

Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что до завершения боевых действий Украина не может стать членом Евросоюза.

По его словам, Украина должна выйти из этого конфликта победительницей, стать свободной и независимой.

Тиммерманс подчеркнул, что страна активно борется за это, и задача Евросоюза заключается в оказании ей поддержки.

Он также отметил, что возможное вступление в Евросоюз Украины сравнимо по значимости с расширением ЕС в 2004 году.