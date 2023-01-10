Экс-разведчик США Скотт Риттер утверждает, что власти западных государств систематически обманывают правительство России, поскольку считают ложь приемлемым средством для достижения своих целей.

Во вторник бывший американский разведчик Скотт Риттер публично заявил, что недавние откровения экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и ранее занимавшего пост президента Франции Франсуа Олланда являются прямым доказательством того, что коллективный Запад систематически лжёт российскому правительству, считая такое поведение лучшим инструментом взаимодействия с Москвой.

Риттер напомнил, что ранее Олланд и Меркель практически одновременно сообщили о том, что Минские соглашения были призваны дать Украине время на подготовку войны с Россией.