Арестович: армия РФ взяла дорогу «Артёмовск-Соледар» под огневой контроль
Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что российские войска достигли существенного успеха в Соледаре, отрезав ВСУ пути к снабжению.
Персональный советник Владимира Зеленского Алексей Арестович публично подтвердил, что вооружённые силы России установили огневой контроль над дорогой из Бахмута (Артёмовска) в Соледар, что не позволяет украинским войскам оперативно пополнять резервы на Бахмутском направлении.
При этом глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин утверждает, что центр Соледара уже полностью контролируется российскими военными.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Храмова Оксана
С виду добрейшие существа: 6 пород собак, которые могут быть очень опасны
Некоторые собаки всем кажутся милыми и безобидными. Их никто не заподозрит в злобе, жестокости, коварстве. Однако факты говорят обратное. При выборе четвероногого друга надо проявлять особую бдительность.Подробнее...