Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что российские войска достигли существенного успеха в Соледаре, отрезав ВСУ пути к снабжению.

Персональный советник Владимира Зеленского Алексей Арестович публично подтвердил, что вооружённые силы России установили огневой контроль над дорогой из Бахмута (Артёмовска) в Соледар, что не позволяет украинским войскам оперативно пополнять резервы на Бахмутском направлении.

При этом глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин утверждает, что центр Соледара уже полностью контролируется российскими военными.