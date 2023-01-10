Президент Азербайджана пообещал не начинать войну с Арменией
2023-01-10 23:37
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не намерена начинать третью войну с Арменией.
По его словам, те, кто выдвигает такие обвинения в отношении Баку, стали жертвами армянской пропаганды.
Алиев сказал, что Азербайджан посылал Армении сигналы о том, что ей следует смириться с ситуацией, еще с окончания второй Карабахской войны.
Он подчеркнул, что Армении следует осознать неизбежность мирного договора и заключить его как можно быстрее.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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