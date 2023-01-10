Президент Азербайджана пообещал не начинать войну с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не намерена начинать третью войну с Арменией.

По его словам, те, кто выдвигает такие обвинения в отношении Баку, стали жертвами армянской пропаганды.

Алиев сказал, что Азербайджан посылал Армении сигналы о том, что ей следует смириться с ситуацией, еще с окончания второй Карабахской войны.

Он подчеркнул, что Армении следует осознать неизбежность мирного договора и заключить его как можно быстрее.