Соловьёв: войска РФ в Соледаре поставили бойцам ВСУ ультиматум о сдаче
Российские военные предложили украинским войскам добровольно сложить оружие в Соледаре.
Официальный Telegram-канал российского журналиста Владимира Соловьёва уведомляет, что зашедшие в центр города Соледара в ДНР подразделения армии России поставили солдатам вооружённых сил Украины односторонний ультиматум о добровольной сдаче при угрозе полного уничтожения.
Соловьёв отметил, что поступившая в его распоряжение информация всё ещё нуждается в подтверждении, однако временный губернатор Донецкой Народной республики Денис Пушилин подтвердил, что российские военные вошли в центр Соледара.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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