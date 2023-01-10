Соловьёв: войска РФ в Соледаре поставили бойцам ВСУ ультиматум о сдаче

Российские военные предложили украинским войскам добровольно сложить оружие в Соледаре.

Официальный Telegram-канал российского журналиста Владимира Соловьёва уведомляет, что зашедшие в центр города Соледара в ДНР подразделения армии России поставили солдатам вооружённых сил Украины односторонний ультиматум о добровольной сдаче при угрозе полного уничтожения.

Соловьёв отметил, что поступившая в его распоряжение информация всё ещё нуждается в подтверждении, однако временный губернатор Донецкой Народной республики Денис Пушилин подтвердил, что российские военные вошли в центр Соледара.