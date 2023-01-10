Саудовская Аравия заявила, что готова принять любое количество паломников
2023-01-10 23:51
Генеральный директор отдела паспортов Саудовской Аравии генерал-лейтенант Сулейман бин Абдель Азиз Аль-Яхья заявил, что страна готова принять любое количество паломников в этом году.
Он отметил, что для этого будет предусмотрена гибкая процедура, позволяющая экономить силы и время паломников.
Речь идет об упрощении установления личности и ускорении процесса въезда в страну.
Для встречи паломников в портах назначены сотрудники, говорящие на 14 языках.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Храмова Оксана
С виду добрейшие существа: 6 пород собак, которые могут быть очень опасны
Некоторые собаки всем кажутся милыми и безобидными. Их никто не заподозрит в злобе, жестокости, коварстве. Однако факты говорят обратное. При выборе четвероногого друга надо проявлять особую бдительность.Подробнее...