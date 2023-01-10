Саудовская Аравия заявила, что готова принять любое количество паломников

Генеральный директор отдела паспортов Саудовской Аравии генерал-лейтенант Сулейман бин Абдель Азиз Аль-Яхья заявил, что страна готова принять любое количество паломников в этом году.

Он отметил, что для этого будет предусмотрена гибкая процедура, позволяющая экономить силы и время паломников.

Речь идет об упрощении установления личности и ускорении процесса въезда в страну.

Для встречи паломников в портах назначены сотрудники, говорящие на 14 языках.