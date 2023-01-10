Конгресс США просит расследовать инцидент с секретными бумагах Байдена
В американском Конгрессе выступили с предложением об изучении причин нахождения секретных документов в офисе Джо Байдена.
11 января представитель американского Конгресса Майк Тернер отправил личное послание генеральному директору службы национальной разведки Соединённых Штатов Арвил Хайнс, где попросил его немедленно начать расследование инцидента с обнаружением секретной документации в аналитическом центре Вашингтона, где расположен офис Джо Байдена.
Известно, что в ходе промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс в офисе Байдена нашли разведданные об Украине, Иране и Великобритании, которые датированы 2013-2016 годами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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