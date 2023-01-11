Пушилин заявил о высоком боевом духе армии РФ в зоне спецоперации

Лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин утверждает, что находящиеся на фронте российские солдаты испытывают моральный подъём.

Временно возглавляющий правительство ДНР Денис Пушилин утверждает, что в настоящий момент боевой дух подразделений вооружённых сил России, находящихся в зоне СВО, как никогда высок, поскольку на подмогу им прибывают новые бойцы из числа добровольцев и мобилизованных россиян.

По мнению Пушилина, приезд новых солдат на поле боя позволит успешно осуществить ротацию группировки ВС России, позволив отдохнуть тем, кто уже участвовал в спецоперации.