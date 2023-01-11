Пригожин: бойцы «Вагнера» взяли под контроль весь Соледар

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что вся территория Соледара контролируется бойцами его подразделения.

11 января лидер частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что сотрудники данного формирования установили контроль над всей территорией Соледара, сформировав котёл в центре города, где ведутся активные бои с солдатами вооружённых сил Украины.

При этом Пригожин отметил, что количество украинских пленных будет оглашено завтра после завершения процедуры по зачистке города от ВСУ.