ЧВК «Вагнер» контролирует весь Соледар, сформировав котёл в центре города

Бойцы Wagner Group установила военный контроль над всей территорией города Соледар в Донецкой Народной республике.

Российский бизнесмен и основатель ЧВК "Вагер" Евгений Пригожин публично заявил, что участники данного воинского формирования заняли всю территорию города Соледар, установив над ней оперативный контроль.

По данным Пригожина, в настоящий момент "вагнеровцы" сформировали котёл в центре Соледара, где проходят активные городские бои между российскими и украинскими военными. При этом Евгений Пригожин отметил, что в операции по штурму Соледара принимали участие только солдаты "Вагнера".