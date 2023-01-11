Тиммерманс: Украина не вступит в ЕС до вывода войск России из страны

Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс утверждает, что Украине не станет частью Европейского союза до выхода российских военных с её территории.

В среду официальный представитель Еврокомиссии Франс Тиммерманс публично заявил, что правительство Украины не должно рассчитывать на членство данного государства в Евросоюзе до тех пор, пока в нём ведётся российская спецоперация.

По данным Тиммерманса, главнейшим условием для вступления Украины в состав ЕС является вывод всего российского военного контингента с её территории.

Характерно, что ранее Украина одновременно с Молдавией получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз, в то время как Грузия была лишена такой возможности.