«Страна»: в Харькове слышны взрывы на фоне воздушной тревоги

Издание "Страна.ua" утверждает, что ночью 11 января в украинском городе Харьков прозвучала серия взрывов.

Информационное агентство "Страна.ua" экстренно сообщило, что в ночь со вторника на среду на территории Харькова раздалась серия громких взрывов через несколько минут после того, как в городе зазвучали сигналы воздушной тревоги.

Примечательно, что 10 января Харьков посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая не стала анонсировать свой визит в медиапространстве.

Во время поездки в Харьков Бербок публично заявила, что немецкое правительство намерено существенно расширить военную помощь, оказываемую Украине.