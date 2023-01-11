«Страна»: в Харькове слышны взрывы на фоне воздушной тревоги
2023-01-11 00:32
Издание "Страна.ua" утверждает, что ночью 11 января в украинском городе Харьков прозвучала серия взрывов.
Информационное агентство "Страна.ua" экстренно сообщило, что в ночь со вторника на среду на территории Харькова раздалась серия громких взрывов через несколько минут после того, как в городе зазвучали сигналы воздушной тревоги.
Примечательно, что 10 января Харьков посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая не стала анонсировать свой визит в медиапространстве.
Во время поездки в Харьков Бербок публично заявила, что немецкое правительство намерено существенно расширить военную помощь, оказываемую Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей