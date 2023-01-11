Ананд: Канада закупит у США ЗРК NASAMS, передав Киеву в качестве ПВО

Глава Минобороны Канады Анита Ананд утверждает, что Оттава приобретёт у Вашингтона ракетный комплекс NASAMS, передав его Украине.

11 января канадский министр обороны Анита Ананд сообщила, что накануне провела телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым, который уведомил её о том, что Украина остро нуждается в поставках новых систем противовоздушной обороны от стран коллективного Запада.

По данным Ананд, после беседы с Резниковым она приняла решение закупить у Соединённых Штатов зенитно-ракетный комплекс NASAMS, направив его украинским войскам.