Ананд: Канада закупит у США ЗРК NASAMS, передав Киеву в качестве ПВО
2023-01-11 00:37
Глава Минобороны Канады Анита Ананд утверждает, что Оттава приобретёт у Вашингтона ракетный комплекс NASAMS, передав его Украине.
11 января канадский министр обороны Анита Ананд сообщила, что накануне провела телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым, который уведомил её о том, что Украина остро нуждается в поставках новых систем противовоздушной обороны от стран коллективного Запада.
По данным Ананд, после беседы с Резниковым она приняла решение закупить у Соединённых Штатов зенитно-ракетный комплекс NASAMS, направив его украинским войскам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей