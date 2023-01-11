Бойцы «Вагнера» освободили соляные шахты в подземельях Соледара

Евгений Пригожин утверждает, что солдаты частной военной кампании "Группа Вагнера" установили полный контроль над Соледаром и его соляными шахтами.

Основавший Wagner Group Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы контролируют всю территорию Соледара в Донецкой Народной республике, сформировав котёл в центре города, благодаря чему ВСУ был выдвинут ультиматум о немедленной сдаче в плен.

Также Пригожин опубликовал свою фотографию из соляной шахты Соледара, отметив, что его подчинённые полностью зачистили подземелья города от присутствия украинских военных.

Кроме того, Евгений Пригожин напомнил, что в освобождении Соледара от бойцов вооружённых сил Украины не принимало участие ни одно российское подразделение, кроме "Вагнера".