Беларусь и РФ подписал план сотрудничества по образованию на 2023-2024 годы

Министерства образования России и Беларуси подписали план о сотрудничестве в данной сфере на следующих два года.

Пресс-служба Министерства образования Республики Беларусь уведомляет, что глава белорусского ведомства Андрей Иванец и министр просвещения России Сергей Кравцов ратифицировали двухстороннее соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере в 2023 и 2024 годах.

Согласно подписанной документации, в течение двух следующих лет Минск и Москва совместно проведут ряд мероприятий по наращиванию сотрудничества в сфере образования, среди которых особое внимание уделяется российско-белорусскому взаимодействию педагогов, преподавателей, учёных и профильных политиков.