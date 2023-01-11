«РИА Новости»: танкисты РФ рассказали о пользе от игры World of Tanks

Участвующие в спецоперации российские танкисты признаются, что им помогает опыт, полученный в многопользовательской компьютерной игре.

В среду военные корреспонденты агентства "РИА Новости" пообщались с танкистами армии России, которые одержали победу над двумя украинскими танками в уникальной лобовой дуэли. По словам опрошенных, многие из их сослуживцев имеют опыт игры в World of Tanks, который благотворно сказывается на поле боя.

В частности, один из респондентов признался, что во время реальных боевых ситуаций в зоне спецоперации он применяет тактические навыки, полученные в компьютерной игре, позволяющие ему умело обходить противника, нанося ВСУ максимальный ущерб.