Синегубов: снаряд армии РФ попал в склад пиротехники в Харькове

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о попадании российского боеприпаса в местный склад пиротехники.

11 января лидер областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов опубликовал новое сообщение в одной из соцсетей, где сообщил, что сегодня ночью вооружённые силы России нанесли ракетный удар по складу пиротехники в Харькове, из-за чего в городе не менее пяти минут были слышны взрывы.

Очевидцы событий публикуют многочисленные видеозаписи, на которых видно, как над местом падения российского боеприпаса бесперебойно взрываются салюты. Примечательно, что перед взрывом в Харькове звучали сигналы воздушной тревоги.