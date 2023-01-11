Конгресс США одобрил создание комитета по конкуренции с Китаем

APS
2023-01-11 01:37

Члены американской Палаты Представителей согласовали учреждение комитета по конкуренции Вашингтона с Пекином.

В минувший вторник американские конгрессмены согласовали создание специального комитета по конкуренции Соединённых Штатов с Китайской Народной республикой: за создание соответствующего органа высказались 365 политиков, в то время как лишь 65 оказались против.

Сенатор-республиканец Стив Скализ утверждает, что команда Джо Байдена систематически игнорирует вызовы и угрозы, направленные в адрес Вашингтона со стороны Пекина, в то время как республиканская партия готова решительно противостоять покушениям на американскую нацбезопасность, исходящую от КНР.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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