Моралес: США пытаются устроить госпереворот в Бразилии, Аргентине и Перу
Бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил американское правительство в попытках государственного переворота в латиноамериканских странах.
11 января экс-президент Боливии Эво Моралес публично заявил, что власти Соединённых Штатов ответственны за попытку госпереворота в Бразилии, Перу и Аргентине. По данным Моралеса, именно Вашингтон организовал преследование аргентинского вице-президента Кристины Киршнер и объявление импичмента перуанскому лидеру Педро Кастильо.
Также Эво Моралес выразил уверенность, что сценарий развития социальных волнений в Бразилии напоминает почерк Дональда Трампа, попытавшегося захватить американский Капитолий штурмом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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