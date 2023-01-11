Моралес: США пытаются устроить госпереворот в Бразилии, Аргентине и Перу

Бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил американское правительство в попытках государственного переворота в латиноамериканских странах.

11 января экс-президент Боливии Эво Моралес публично заявил, что власти Соединённых Штатов ответственны за попытку госпереворота в Бразилии, Перу и Аргентине. По данным Моралеса, именно Вашингтон организовал преследование аргентинского вице-президента Кристины Киршнер и объявление импичмента перуанскому лидеру Педро Кастильо.

Также Эво Моралес выразил уверенность, что сценарий развития социальных волнений в Бразилии напоминает почерк Дональда Трампа, попытавшегося захватить американский Капитолий штурмом.