Москалькова встретилась с омбудсменом Украины в Турции, обсудив гумпомощь

11 января уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова провела рабочую встречу с украинским коллегой Вадимом Лубинцом.

В среду Татьяна Москалькова сообщила, что встретился с украинским омбудсменом Вадимом Лубинцом на территории Турции, обсудив с колегов двухстороннее оказание гуманитарной помощи гражданам России и Украины. По словам Москальковой, она хотела провести личные переговоры с Лубинцом 12-14 января, однако они состоялись раньше намеченных дат.

Также во время переговоров с Дмитрием Лубинцом Татьяна Москалькова подняла вопрос обмена военнопленными между Киевом и Москвой в рамках российской спецоперации.