Москалькова встретилась с омбудсменом Украины в Турции, обсудив гумпомощь
2023-01-11 03:13
11 января уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова провела рабочую встречу с украинским коллегой Вадимом Лубинцом.
В среду Татьяна Москалькова сообщила, что встретился с украинским омбудсменом Вадимом Лубинцом на территории Турции, обсудив с колегов двухстороннее оказание гуманитарной помощи гражданам России и Украины. По словам Москальковой, она хотела провести личные переговоры с Лубинцом 12-14 января, однако они состоялись раньше намеченных дат.
Также во время переговоров с Дмитрием Лубинцом Татьяна Москалькова подняла вопрос обмена военнопленными между Киевом и Москвой в рамках российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей