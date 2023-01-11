Прокуратура Перу открыла дело о геноциде против президента Болуарте

Перуанская Генеральная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Дины Болуарте, являющуюся президентом данной страны.

В среду Генпрокуратура Перу начала превентивное расследование в отношении президента Дины Болуарте, премьера страны Альберто Отаролы, министра обороны Хорхе Чавеса и лидера Министерства внутренних дел Виктора Рохаса, которые подозреваются в совершении геноцида собственного народа.

По данным прокуратуры Перу, после отставки бывшего президента Педро Кастильо в декабре его пост заняла Болуарте, поручившая жёстко разгонять митингующих против импичмента прошлому национальному лидеру. В результате разгона акций протеста погибли 46 человек.