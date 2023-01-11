Аналитик Финиан Каннингем утверждает, что страны Североатлантического альянса преступили собственное обещание не передавать Киеву тяжёлые наступательные вооружения.

Новостное издание Strategic Culture опубликовало колонку политологического эксперта Финиана Каннингема, который уверен, что лидеры НАТО резко изменили свою позицию по украинскому конфликту, приняв решение передать вооружённым силам Украины боевые пехоты и танки для противостояния с Россией.

По данным Каннингема, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении отправить Киеву лёгкие танки на колёсной тяге AMX-10 RC, власти США обещали передать пятьдесят БМП Bradley, а правительство Германии анонсировало отправку сорока бронемашин Marder в помощь ВСУ, что неизбежно спровоцирует эскалацию в отношениях между Москвой и Западом.