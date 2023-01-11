Движение «Black Lives Matter» призвало полностью распустить полицию в США

Американское политическое движение "Black Lives Matter" выступило с инициативой по роспуску национальной полиции.

11 января официальный Twitter-аккаунт общественно-политической организации "Black Lives Matter" опубликовал новый пост, в котором сообщил, что лидеры данного движения считают американских полицейских "убийцами" из-за участившихся случаев случайного лишения жизни чернокожих граждан.

В заявлении "Black Lives Matter" отмечается, что организация призывает полностью распустить полицию Соединённых Штатов. Примечательно, что 9 января в США праздновался день уважения к сотрудникам МВД.