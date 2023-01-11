Комментаторы американского новостного ресурса Breitbart подвергли критике Владимира Зеленского за стремление произнести речь на "Золотом глобусе", попросив о помощи Украине.

Пользователи интернет-издания Breitbart утверждают, что намерение Владимира Зеленского произнести речь на мероприятии "Золотой глобус-2023" является очередной попыткой попросить у мировой общественности новых финансовых вложений в украинский конфликт с Россией.

Большинство англоязычных комментаторов Breitbart сошлись во мнении, Зеленский является настоящим "гением попрошайничества", поскольку лишь недавно он отверг предложение России о переговорах, позднее отказавшись поддерживать инициированное Владимиром Путиным рождественское перемирие, а теперь хочет попросить новый финансовый транш для Киева.