Российские артиллеристы Западного военного округа уничтожили украинских миномётчиков, использовавших оружие польского производства.

Военкоры издания "РИА Новости" сообщают, что подразделения Западного военного округа России, которые дислоцируются вблизи населённого пункта Червоная Диброва в Луганской Народной республики, смоги отследить местоположение работающих польских миномётов, находящихся на балансе украинской армии, несмотря на бесшумность данного оружия.

По словам опрошенного российского военного, он и его сослуживцы незамедлительно передали разведданные о местоположении украинских миномётчиков российским артиллеристам, которые ликвидировали бойцов ВСУ в смете с польским оружием, нанеся прицельные удары из гаубиц 152-го калибра.