Лондон и Токио примут соглашение о взаимном доступе вооруженных сил

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его японский коллега Фумио Кисида подпишут в среду, 11 января, в Лондоне «соглашение о взаимном доступе», позволяющее армиям каждой из двух стран размещаться на территории другой.

Вопросы безопасности стали на первое место для Японии после обострения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вызванной конфликтом Китая и Тайваня и милитаризацией Северной Кореи.

Япония в этой связи вошла в объединение с США и Южной Кореей и приняла рекордный военный бюджет в 2% ВВП.

«После многих лет переговоров соглашение закрепит приверженность Великобритании обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Таким образом, Соединенное Королевство станет первой европейской страной, заключившей такое соглашение с Японией.

Напомним, что 120 лет назад Англия и Япония заключили союз против России, который позже вылился в русско-японскую войну.