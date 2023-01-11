Глава британской дипломатии в Белфасте продвигает дело Северной Ирландии

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли встретится с политиками Северной Ирландии в среду, 11 января, чтобы попытаться вывести британскую провинцию из политического тупика, связанного с договоренностями после Brexit.

Джеймс Клеверли намерен обсудить как решить проблемы, созданные Североирландским протоколом, который вводит контроль над товарами из Великобритании.

Учреждения Северной Ирландии уже почти год бойкотируются профсоюзами ультраконсервативной партии DUP, которые видят в протоколе угрозу месту Северной Ирландии в Соединенном Королевстве и призывают отказаться от протокола или внести в него глубокие изменения.

Лондон в сложившейся ситуации пригрозил назначить местные выборы из-за отсутствия выхода из нынешнего политического паралича к 19 января, даже если правительство сможет перенести их сроки.