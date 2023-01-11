В Эквадоре зарегистрирован первый случай птичьего гриппа у людей

Эквадор сообщил о первом случае птичьего гриппа у людей во вторник, 10 января, через несколько недель после объявления в стране чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

«Первый случай гриппа A-H5 (птичьего гриппа) был подтвержден у девятилетней девочки в провинции Боливар», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

«Мы подозреваем, что инфекция передавалась при прямом контакте с птицами-носителями вируса», — отмечает источник.

Эквадор объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на 90 дней 30 ноября после обнаружения вспышки птичьего гриппа на птицефабриках в андской провинции Котопакси, граничащей с провинцией Боливар, где вспышка была обнаружена в понедельник.

В министерстве подчеркнули, что «о других случаях заболевания людей пока не сообщалось».