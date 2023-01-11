Напавшему с мачете на нью-йоркских полицейских предъявлено обвинение

Задержанному за нападение с мачете на патруль полиции 19-летнему американцу предъявлено обвинение на федеральном уровне, в том числе в покушении на убийство государственных агентов, сообщила во вторник, 10 января, федеральная прокуратура.

Радикально настроенный молодой человек Тревор Бикфорд, который намеревался совершить нападение по религиозным соображениям, обвиняется в нападении на трех офицеров в канун Нового года возле Таймс-сквер.

Согласно жалобе полиции, Тревор Бикфорд нанес несколько ударов и причинил травмы головы и плеча полицейским, не подвергая опасности их жизнь, прежде чем был обездвижен.

Во время первого допроса Тревор Бикфорд заявил по существу, что хотел убить офицера в форме (...) я кричал «Аллах Акбар».