Жаира Болсонару выписали из больницы во Флориде

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был выписан из больницы во Флориде, куда он был госпитализирован в воскресенье из-за проблем с кишечником, сообщил журналист AFP во вторник, 10 января.

Вскоре после 19:00 по местному времени Жаир Болсонару вышел из больницы в сопровождении и направился к дому в пригороде Орландо, где он живет с 30 декабря.

Накануне крайне правый бывший президент подтвердил в социальных сетях, что он был госпитализирован из-за «спайки» кишечника.

Жаиру Болсонару угрожает депортация, если власти США усмотрят в его действиях подстрекательство к мятежу в Бразилиа, который в воскресенье превратился в погромы правительственных зданий.

