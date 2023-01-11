Прокуратура Перу возбудила дело о геноциде против президента

Прокуратура Перу объявила во вторник, 10 января, о начале расследования «геноцида» в отношении президента страны Дины Болуарте и нескольких высокопоставленных чиновников за подавление антиправительственных демонстраций.

В результате жесткого подавления протестов в декабре погибло 40 человек.

Государственный прокурор Патрисия Бенавидес «постановила начать предварительное расследование в отношении президента Дины Болуарте, председателя Совета министров Альберто Отаролы, министра внутренних дел Виктора Рохаса, министра обороны Хорхе Чавеса».

Бенавидес сообщила также о возбуждении уголовного дела по актам «геноцида, квалифицированного убийства и серьезных травм, совершенных во время демонстраций в декабре 2022 года и январе 2023 года в районах Апуримак, Ла-Либертад, Пунон, Хунин, Арекипа и Аякучо».