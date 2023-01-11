Умер последний король Греции Константин II
2023-01-11 07:04
Экс-король Греции Константин II скончался во вторник в возрасте 82 лет, сообщило государственное радио Греции.
Состояние здоровья экс-монарха ухудшилось в последние несколько дней после инсульта.
Согласно правительственным источникам, он должен быть похоронен на территории бывшего летнего дворца его семьи в северных Афинах.
Константин II был последним королем Греции. Через десять лет после того, как он взошел на престол в качестве короля эллинов в 1964 году, монархия в Греции была упразднена путем референдума.
Бывший король поддерживал тесные связи с британской королевской семьей. В 1982 году он даже стал крестным отцом принца Уильяма.
Опубликовано: Тарас Медведев