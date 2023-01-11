Группа «Вагнер» объявила об освобождении Соледара
2023-01-11 07:12
После нескольких дней тяжелых боев за восточноукраинский город Соледар группа «Вагнер» объявила о взятии города.
По сообщению российского государственного агентства ТАСС, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вчера вечером заявил, что Соледар взят.
Группа украинских военных по-прежнему находилась в окружении в центре населенного пункта.
Города Соледар и Бахмут имеют стратегическое значение: они являются частью украинской оборонительной системы перед агломерацией между Славянском и Краматорском.
Опубликовано: Тарас Медведев