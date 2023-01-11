Украинцы больше всего доверяют Анджею Дуде, а не доверяют - Владимиру Путину

Анджей Дуда пользуется большим доверием граждан Украины, согласно опросу, проведенному по заказу Центра "Новая Европа". Президент Польши набрал 87% голосов и обошел Джо Байдена.

Анджей Дуда неоднократно называл другом Владимира Зеленского. Оказывается, польский лидер нравится и гражданам Украины, о чем свидетельствуют результаты опроса, который проводился в период с 16 по 25 декабря 2022 года ООО "Центр изучения общественного мнения Info Sapiens" по заказу "Новой Европы".

Анджей Дуда сохранил за собой звание лидера. В 2021 году он имел 52% голосов. Сейчас его поддержка увеличилась и он получил целых 87%. Об этом сообщает украинское информационное агентство РБК.

Сразу за польским лидером идет Джо Байден, которому доверяют 79% украинцев. На третьем месте оказалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (73%). У премьер-министра Великобритании Риши Сунака 64%.

97% украинцев не доверяют Владимиру Путину, а 94% Александру Лукашенко. В этот известный список также входят президент Китая Си Цзиньпин (73%) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (69%).

Опрос также показывает, что недоверие украинцев к президенту Франции Эммануэлю Макрону, лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и канцлеру Германии Олафу Шольцу выросло в течение года.