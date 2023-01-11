Обрадор пообещал Байдену, что США не будут подвергаться набегам, как в старые времена

После некоторых разногласий президент США Джо Байден и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор продемонстрировали единство на саммите Северной Америки в Мексике.

В конце трехсторонней встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Лопес Обрадор высоко оценил миграционную политику правительства Байдена.

«Вы первый президент США за долгое время, который не построил ни одного метра стены», — сказал он.

На двусторонней встрече с Байденом в понедельник президент Мексики продемонстрировал необычайно недипломатичный тон в адрес своего гостя.

По окончании двухдневного визита Байдена Лопес Обрадор сказал в своем обращении: «Мы благодарим вас за уважение к мексиканцам, которые живут в США и честно выполняют свою работу. Вас не будут преследовать или подвергать набегам, как в старые времена».

Предшественник Байдена Дональд Трамп взял особенно жесткий курс в миграционной политике и делал ставку в первую очередь на изоляцию. Строительство стены на границе с Мексикой было одним из приоритетов его президентства.

Лопес Обрадор поддерживал тесные отношения с Трампом и проводил силовые акции на мексиканской границе по перехвату мигрантов.

Президент Мексики, с другой стороны, пока не проникся симпатией к Байдену. В прошлом году он не поддержал инициативу президента США, как и другие коллеги и бойкотировал саммит стран Америки.

Лопес Обрадор также продемонстрировал явную дистанцию на двусторонней встрече с Байденом в понедельник: он призвал положить конец «пренебрежению и презрению к Латинской Америке» и призвал к уважению к странам региона, их различиям и суверенитету.

