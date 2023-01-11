Болсонару собирается вернуться в Бразилию из США

После нападения радикальных сторонников на правительственный район в бразильской столице Бразилиа экс-президент Жаир Болсонару стремится к скорейшему возвращению из США на родину.

«Я приехал, чтобы остаться до конца месяца, но я намерен перенести свое возвращение на более ранний срок», — сказал Болсонару CNN Brasil после выписки из больницы.

Согласно заявлению бразильского сената, в Бразилии может быть создан комитет по расследованию действий сторонников президента, так называемых болсонаристов.

Ранее на этой неделе Болсонару был госпитализирован в больницу США из-за сильных болей в животе.

За два дня до окончания своего срока в канун Нового года Болсонару вместе с семьей улетел в США, где с тех пор находится во Флориде.

Госдепартамент США отказался комментировать статус резидента Болсонару в США. Однако, по данным правительства США, оно не получало запроса об экстрадиции бывшего главы государства.