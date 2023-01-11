CNN: На следующей неделе украинцы в США начнут обучаться обслуживанию ЗРК Patriot

Украинские на следующей неделе должны начать обучение в системе обороны США, сообщает CNN со ссылкой на информацию от двух официальных лиц США, знакомых с этим вопросом.

В свою очередь, пресс-секретарь командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что украинские солдаты и пилоты уже приступили к обучению на системах Patriot и самолетах, работающих по стандартам НАТО.

Как сообщает CNN, учебная программа будет проводиться в Форт Силл в Оклахоме, где США проводят собственные обучения по эксплуатации передовой системы ПВО. Форт Силл является одним из четырех основных учебных центров армии США и базой для обучения военнослужащих уже более века.

Накануне официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сказал, что США изучают варианты того, где проводить обучение украинцев обслуживанию ЗРК Patriot, "чтобы рассмотреть возможность обучения в США, за границей или в сочетании того и другого".

По его словам, украинская армия освоила приемы, которые использует НАТО, и солдаты, имеющие 10-месячный боевой опыт в этой сфере, быстро научатся управлять ЗРК Patriot.