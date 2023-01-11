Звезда фильма Ликвидация Михаил Дроботов скончался в возрасте 65 лет

Театральный режиссер и актер Михаил Дроботов ушел из жизни на 66-м году жизни.

Актер и режиссер театра Михаил Дроботов ушел из жизни в 65 лет.

О кончине знаменитости сообщено в соцсетях. Причины смерти артиста не озвучиваются.

Еще с 80-х годов звезда экрана жил в Одессе.

Дроботов знаком зрителям по таким картинам, как "Ликвидация", "Сонька Золотая Ручка", "Шулер", "Следствие любви".