Верховный суд Бразилии распорядился арестовать бывшего главу Минюста

Судья Верховного суда Бразилии во вторник распорядился об аресте последнего главы общественной безопасности столицы после того, как сторонники правого экс-президента Жаира Болсонару учинили беспорядки в правительственных зданиях.

Судья Александр де Мораес приказал арестовать Андерсона Торреса, который был министром юстиции при Болсонару, а в этом месяце занял пост начальника службы общественной безопасности Бразилии.

В воскресенье тысячи протестующих штурмовали Верховный суд, Конгресс и президентские офисы в столице Бразилии.