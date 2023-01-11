Украинец через Польшу на легковом авто нелегально вез в Германию 12 граждан Турции

Сотрудники пограничной службы Польши в Малопольском воеводстве остановили одну из легковых машин для досмотра. Выяснилось, что в ней, кроме водителя, являющегося гражданином Украины, находились еще 12 граждан Турции.

В Хохолове на Подхале сотрудники отдела обеспечения безопасности Карпатской пограничной службы остановили автомобиль Ford S Max с польскими регистрационными номерами для досмотра на дороге. В салоне автомобиля, кроме гражданина Украины, находившегося за рулем, были обнаружены 12 граждан Турции, пытавшихся незаконно пересечь границу.

Нелегальные мигранты путешествовали не только втиснувшись на заднем сиденье 7-местного автомобиля, но и в багажнике, а также на подлокотнике между передними сиденьями. Всего в машине было 13 человек.

Пограничники установили, что иностранцы сначала добирались из Турции в Сербию на самолете, а затем пешком добирались до Венгрии. Оттуда через Словакию они нелегально на машинах добрались до Польши. Граждане Турции в конечном итоге должны были попасть в Германию.

Граждане Турции были задержаны за нарушение условий въезда и пребывания на территории Польши. Ни у кого из них не было действующей визы.

Гражданин Украины, управлявший транспортным средством, задержан в связи с обоснованным подозрением в причастности к нелегальной перевозке людей через границу. Мужчину подвергли временному аресту на три месяца. Он был заключен в тюрьму в Новом Сонче.