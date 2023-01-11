Даже Путин следит за новостями о самочувствиии Михалкова
2023-01-11 07:50
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков соообщил, что Владимир Путин ежедневно получает новости о состоянии здоровья именитого режиссера Никиты Михалкова.
Не только фанаты и родные переживают сейчас за режиссера Никиту Михалкова.
Даже президент страны Владимир Путин, которому каждый день докладывают о состоянии больного, желает кинодеятелю скорейшего выздоровления.
По имеющимся данным, Никита Сергеевич все еще находится в реанимации.
Вчера каким-то чудом режиссер или его помощники опубликовали весточку из больницы. Михалков призвал получать вести о его здоровье только из его Телеграм-канала, так как в СМИ часто "нагнетают обстановку".
Опубликовано: Наталья Гончарова