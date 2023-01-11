Кремль намерен прояснить позицию Еревана по отказу от проведения учений ОДКБ

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию об отказе Армении принимать учения ОДКБ в 2023 году.

Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении. Думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении», — сообщил Песков.

Ранее премьер-министр Пашинян заявил, что Армения отказывается принимать учения ОДКБ в 2023 году.

Кремль и ОДКБ намерены выяснить детали, чем обусловлена такая позиция союзника.