Кремль намерен прояснить позицию Еревана по отказу от проведения учений ОДКБ
2023-01-11 07:55
Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию об отказе Армении принимать учения ОДКБ в 2023 году.
Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении. Думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении», — сообщил Песков.
Ранее премьер-министр Пашинян заявил, что Армения отказывается принимать учения ОДКБ в 2023 году.
Кремль и ОДКБ намерены выяснить детали, чем обусловлена такая позиция союзника.
Опубликовано: Тарас Медведев