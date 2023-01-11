Создатель Angry Birds построит самый длинный подводный железнодорожный тоннель в мире Таллинн-Хельсинки

Министр экономики и инфраструктуры Финляндии Рийна Сиккут заявила, что планы по строительству подводного железнодорожного тоннеля между Финляндией и Эстонией все еще реальны.

За инвестициями стоит создатель Angry Birds Питер Вестербака. После завершения это будет самый длинный подводный туннель в мире.

Сегодня 8 миллионов человек ежегодно путешествуют между Таллинном и Хельсинки на паромах. Однако есть планы построить между городами подводный железнодорожный тоннель. Поездка на пароме занимает два-три часа. Поезда должны развивать скорость до 200 км/ч, что сократит время в пути до 30 минут. Планируется построить две линии - для грузовых и пассажирских поездов.

После завершения тоннель будет иметь длину 103 км. Таким образом, он станет самым длинным подводным туннелем в мире, вдвое длиннее туннеля под Ла-Маншем (длина 50,5 км, из которых 38 км по морскому дну). Однако пока первое место принадлежит каналу под проливом Цугару между японскими островами Хонсю и Хоккайдо (54 км, в том числе 23,3 км под водой).

FinEst Bay Area Development отвечает за реализацию инвестиций. Одним из ее основателей является создатель Angry Birds — Питер Вестербак. О тоннеле говорят уже много лет — в 2015 году было проведено первое исполнительное исследование. Финляндия уверяет, что инвестиции все еще в их планах.

Предполагается, что тоннель будет прибыльным за счет большего количества людей на маршруте. По оценкам, уже в 2030 году число путешественников между Таллинном и Хельсинки увеличится с 8 до 30 миллионов человек.