Тыграйские повстанцы передали правительству Эфиопии тяжелые вооружения

Представитель повстанческих властей заявил, что тыграйские повстанцы начали сдавать свое тяжелое вооружение, что является ключевым моментом в соглашении, подписанном более двух месяцев назад.

Тыграй передал свое тяжелое вооружение в рамках своего обязательства по выполнению Преторийского соглашения», подписанного 2 ноября между правительством Эфиопии и тыграйскими повстанцами, сообщил Гетачью Реда в своем твите.

«Мы надеемся и ожидаем, что это будет иметь большое значение для ускорения полной реализации соглашения. Надеемся и планируем», — отметил он.

Подписанное 2 ноября мирное соглашение предусматривает, в частности, разоружение повстанческих сил, восстановление федеральной власти в Тыграе и возобновление доступа и коммуникаций в этот регион, отрезанный от мира с середины 2021 года.