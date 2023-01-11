Илон Маск вошел в книгу рекордов Гиннеса, потеряв самое большое состояние в истории

Илон Маск официально побил мировой рекорд Гиннеса, потеряв самое большое состояние в истории. Глава Tesla и SpaceX потерял с 2021 года 182 миллиарда долларов и таким образом побил предыдущий результат более чем на 123 миллиарда долларов.

Илон Маск является основателем и президентом нескольких крупных компаний. Почти два года он был самым богатым человеком в мире, а в 2021 году даже был назван журналом Time человеком года (о чем миллиардер недавно напомнил в Twitter). Теперь он добавил к своим достижениям запись в Книге рекордов Гиннесса.

Согласно данным на сайте Книги рекордов Гиннеса, состояние Илона Маска достигло своего пика в 320 миллиардов долларов в 2021 году и упало до 138 миллиардов долларов в январе 2023 года.

В организации указывают, что присуждение рекорда было основано на оценках журнала "Форбс", который составляет список самых богатых людей мира. По другим подсчетам, Маск мог потерять больше, целых 200 миллиардов долларов.

Предыдущий рекорд по потере самого большого личного состояния в истории принадлежал корейско-японскому миллиардеру Масаёси Сону. Сон побил рекорд в 2000 году, когда он потерял 58,6 млрд долларов (снижение с 78 до 19,4 млрд долларов ). Южноафриканский бизнесмен побил этот результат более чем на 123 миллиарда долларов.