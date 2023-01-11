Студент колледжа убил преподавателя и вызвал экстренную службу

Сообщается, что 17-летний студент зарезал своего учителя в Мюнстерланде, а затем он сам набрал 911.

После смертельного нападения с ножом на учителя в городе Иббенбюрен в Мюнстерланде продолжается расследование преступления.

Сообщается, что 17-летний студент убил 55-летнего педагога во вторник днем в классе профессионального колледжа.

По словам прокурора, расследование обстоятельств дела находится в самом начале.

По данным прокуратуры Мюнстера, 17-летний подросток сам позвонил в службу экстренной помощи после преступления, а затем был арестован без сопротивления.

Согласно предварительным данным расследования отдела по расследованию убийств, студент выждал пока преподаватель останется один в аудитории, прежде чем зайти и совершить убийство.