Студент колледжа убил преподавателя и вызвал экстренную службу
Сообщается, что 17-летний студент зарезал своего учителя в Мюнстерланде, а затем он сам набрал 911.
После смертельного нападения с ножом на учителя в городе Иббенбюрен в Мюнстерланде продолжается расследование преступления.
Сообщается, что 17-летний студент убил 55-летнего педагога во вторник днем в классе профессионального колледжа.
По словам прокурора, расследование обстоятельств дела находится в самом начале.
По данным прокуратуры Мюнстера, 17-летний подросток сам позвонил в службу экстренной помощи после преступления, а затем был арестован без сопротивления.
Согласно предварительным данным расследования отдела по расследованию убийств, студент выждал пока преподаватель останется один в аудитории, прежде чем зайти и совершить убийство.
Опубликовано: Тарас Медведев