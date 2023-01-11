Зендая, получившая Золотой глобус за роль в картине Эйфория, не явилась на кинопремию

Лоза убежден, что скоро нормой станет каннибализм

Композитор и исполнитель Юрий Лоза возмущен тем фактом, то трансгендерность и однополые браки - норма сегодня. Музыкант не удивится, если вскоре каннибализм станет обыденностью.

Подробнее...