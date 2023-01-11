Зендая, получившая Золотой глобус за роль в картине Эйфория, не явилась на кинопремию

APS
2023-01-11 08:52

Популярная актриса Зендая получила премию "Золотой глобус" за главную роль в сериале "Эйфория".

Церемония вручения престижной кинопремии "Золотой глобус" состоялась в Лос-Анджелесе.

Актриса Зендая получила награду за главную роль в сериале "Эйфория".

Знаменитость не явилась на церемонию, хотя не предупреждала о своем отсутствии.

Приз получать пришлось представителям звезды экрана.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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